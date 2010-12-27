В рабочей программе запланирована встреча с руководителями крупных финских предприятий.

Во вторник, 3 декабря, стало известно о том, что Александр Беглов посетит Хельсинки с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что градоначальник Северной столицы намерен встретиться с президентом Финляндии Александр Беглов также проведет рабочую встречу с бургомистром Хельсинки Яном Вапаавуори. Также Беглов пообщается с представителями крупных финских предприятий.

В ведомстве отметили, что губернатор Петербурга намерен провести встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, которые в настоящее время проживают в Хельсинки.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге во вторник похолодает до минус 3 градусов.

Фото:администрация города