Бывший игрок "Зенита" Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры

Игрок выступал за "сене-бело-голубых" два года и выиграл четыре титула.

Аргентинский футболист Алехандро Домингес, выступавший за "Рубин" и "Зенит", объявил о завершении карьеры. Футболист признался, что пошел на этот шаг, чтобы посвятить больше времени своей семье.

Домингес приехал в Россию в 2004 году и три сезона выступал в казанском "Рубине". В 2007 нападающий надел форму "Зенита" и в течение двух лет защищал цвета петербургской команды. В составе клуба с Невы Домингес стал чемпион РПЛ, выиграл Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Последние годы своей карьеры форвард провел в Испании, выступая за местный "Райо Вальекано". В минувшем сезоне клуб вылетел из Ла Лиги и не стал предлагать нападающему новый контракт.

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Фото: ФК "Зенит"