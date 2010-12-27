Албин назвал Комстрой самым слабым звеном

Вице-губернатор Игорь Албин назвал комитет по строительству самым слабым звеном из курируемого им блока городских структур.

Комитет по строительству Петербурга назвали "самым слабым звеном". Так структуру Смольного характеризовал вице-губернатор Игорь Албин. Он отметил, что комитет самый слабых из всего курируемого им блока органов жизнеобеспечения города.

По мнению вице-губернатора, плохое проектирование и безответственные подрядчики должны регулироваться Комстроем. А ведомство использует это лишь для переноса сроков ввода объектов, которые имеют социальную значимость.

Он также заметил, что вице-губернатор "не может вице-губернатор сидеть прорабом на каждой стройке". И попросил комитет приготовиться к новому строительному сезону.

Фото: Telegram / Игорь Албин