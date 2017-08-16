Власти Петербурга обсуждают перенос порта "Санкт-Петербург" за черту города

Скорее всего, портовые мощности оборудуют в Приморске.

В Смольном обсуждают идею о переносе большого порта "Санкт-Петербург" за черту города. Как сообщили в пресс-службе вице - губернатора Игоря Албина, за пределами Северной столицы порт оборудуют компании ICA Construction и ASTALDI.

Портовые мощности давно находятся за городской чертой в Гамбурге и Сингапуре. Игорь Албин отметил, что власти города не раз задумывались над тем, чтобы использовать опыт иностранных коллег.

Принцип будет такой: мы сначала создаем условия для перехода основных операторов за пределы Санкт-Петербурга, а потом освобождаем эту территорию под создание новой городской среды. Это касается большого порта "Санкт-Петербург" Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Вице- губернатор также сообщил, куда планируют перевезти портовые мощности. Скорее всего, этим городом станет Приморск. Там все условия позволяют принимать суда водоизмещением до 100 тысяч тонн.

Напомним, что компания ICA ASTALDI – совместное предприятие турецкой компании IC ICTAS INSAAT и итальянской ASTALDI. Они признаны ведущими участниками рынка по строительству инфраструктурных объектов. В Северной столице эта компания участвовала в создании нового пассажирского терминала в Пулково и в сооружении центрального участка ЗСД.

Фото: Pyxabay.com