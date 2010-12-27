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Новости Лента новостей Общество
Стоимость коммунальных услуг в Петербурге останется прежним
Сегодня, 8:34
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Стоимость коммунальных услуг в Петербурге останется прежним

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Тариф на коммунальные услуги в Петербурга подорожает.

Вице-губернатор Игорь Албин сообщил, что тариф на коммунальные услуги с 2018 года повышать не будут. Албин передал распоряжение губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко о том, что в следующем году стоимость коммунальных услуг останется прежней. Тариф был установлена в июле 2017 года.

Напомним, что ранее в процессе межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона говорилось о том, что в Северной столице подготовили к отопительному сезону свыше 23 тысяч жилых домов.  "На основании актов испытаний систем оформлено 100% паспортов готовности жилых зданий к отопительному сезону", - добавил Игорь Албин. 
 
Ранее мы сообщали о том, что 
Теги: коммуналка , новости петербург , новости спб , петербург , тариф коммунальные услуги
Категории: Новости СПб Лента новостей Общество

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