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На петербургский "Сколково" пустят 23 миллиарда
Сегодня, 11:58
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Asyaromanenkova
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На петербургский "Сколково" пустят 23 миллиарда

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Филиал "Сколково"в Петербурге создадут в Петербурге за 23 миллиарда рублей. Инновационный комплекс откроют на территории "Ленполиграфмаша".

Филиал "Сколково" в Петербурге откроют на территории "Ленполиграфмаша". Там уже есть технопарк, центры с инновационной инфраструктурой. На строительство же филиала центра потратят 23 миллиарда рублей.

Любой федеральный проект — это инвестиции. А разве мы можем возражать против инвестиций, тем более, когда городу решили подарить 23 млрд рублей? Поэтому я двумя руками за эту инициативу. Пусть в Петербурге будет свое "Сколково".

Игорь Албин, вице-губернатор Петербурга

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге построят свое Сколково с кампусом для ИТМО

Теги: новости питера , новости спб , сколково
Категории: Новости СПб

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