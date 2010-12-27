На петербургский "Сколково" пустят 23 миллиарда

Филиал "Сколково"в Петербурге создадут в Петербурге за 23 миллиарда рублей. Инновационный комплекс откроют на территории "Ленполиграфмаша".

Филиал "Сколково" в Петербурге откроют на территории "Ленполиграфмаша". Там уже есть технопарк, центры с инновационной инфраструктурой. На строительство же филиала центра потратят 23 миллиарда рублей.

Любой федеральный проект — это инвестиции. А разве мы можем возражать против инвестиций, тем более, когда городу решили подарить 23 млрд рублей? Поэтому я двумя руками за эту инициативу. Пусть в Петербурге будет свое "Сколково". Игорь Албин, вице-губернатор Петербурга

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге построят свое Сколково с кампусом для ИТМО