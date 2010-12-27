Посетителей попросили покинуть аквапарк "Питерлэнд": в раздевалках образовалась давка

Посетителе аквапарка "Питерлэнд" попросили в экстренно покинуть заведение. В результате в раздевалках собралась толпа и образовалась давка.

Посетители аквапарка "Питерленд" пожаловались на то, что посреди дня их попросили покинуть заведение. Место развлечения на Приморском проспекте закрыли и попросили всех выйти в экстренном режиме.

Началось это около четырех вечера. Сотрудники попросили всех покинуть аквапарк. Когда все люди вышли из бассейна и пошли в раздевалки началась давка. Как переедет "Фонтанка", клиентам не понравилось толкаться при переодевании.

В аквакарке сказали, что его закрыли по техническим причинам. Информации, что именно послужило поводом для эвакуации пока не сообщают. Когда заведение начнет работать снова не известно.