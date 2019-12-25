Одно из отделений НИИ имени Отта в Петербурге приостановило прием пациентов

Один из работников отделения заболел коронавирусом.

В среду, 28 октября, стало известно, что один из сотрудников НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта в Петербурге заболел коронавирусом. Из-за этого учреждение приостановило прием пациентов. Об этом сообщил телеканал "78".

Прием пациентов прекратили с понедельника, 26 октября. Всех, кто контактировал с заболевшим специалистом акушерского физиологического отделения, изолировали. Медицинский персонал проходит обследования, а помещения дезинфицируют.

НИИ продолжает оказывать плановую помощь инекологическим больным и пациентам в отделении вспомогательных репродуктивных технологий.

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Фото: Piter.TV