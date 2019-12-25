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Вызвать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год может быть опасно из-за COVID-19
Сегодня, 17:45
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smirenny

Вызвать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год может быть опасно из-за COVID-19

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Компании могут только снабдить актеров масками и перчатками.

В этом году заказывать Деда Мороза и Снегурочку может быть опасно, ведь ряженые актеры могут принести коронавирус в дом, где живут дети и старики. "Невские Новости" поговорили с компаниями, которые предоставляют данные услуги, и узнали, ручаюстся ли они за безопасность клиентов. 

Так, на вопросы о гарантии здоровья актеров, в одном из петербургских агентств искренне удивились и сообщили, что делать тест на коронавирус при каждом выезде никто не будет. По желанию клиента актеры могут надеть маску и перчатки, а также "попшикаться" антисептиком. 

А так у нас по возможности есть санитарные книжки, и перед всем этим сезоном тест будет сделан еще раз

сообщили в агентстве.

В другом агентстве предложили дистанционный формат с онлайн-поздравлением. Так, ребенок может пройти квест и угадать, где лежат подарки.

В одной из компаний отметили, что компании найдут способы обмана клиента. По мнению Анны Жгенти, в случае, если "введут обязательные тесты, это все будет покупаться, никто не будет бегать к врачу".

Ранее мы писали, что в Петербурге сотрудники МВД проведут рейды по соблюдению масочного режима.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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