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У актрисы сериала "Тайны следствия" пропал 13-летний сын
Сегодня, 14:20
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smirenny

У актрисы сериала "Тайны следствия" пропал 13-летний сын

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Магдалина Баурова обратилась в полицию Василеостровского района.

В четверг, 10 декабря, актриса петербургских сериалов "Тайны следствия", "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей" заявила о пропаже своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. 

Актриса обратилась в полицию около 00:30 10 декабря. Она рассказала, что 13-летний мальчик ушел из дома 9 декабря около половины пятого часа вечера и не вернулся. Школьник раньше не убегал из дома и не стоит на учетах. Подробностей ситуации пока нет. 

Ранее мы писали, что СК показал видео спасения мальчика из плена во Владимирской области.

Фото: Piter.TV

Теги: актриса, пропал ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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