У актрисы сериала "Тайны следствия" пропал 13-летний сын

Магдалина Баурова обратилась в полицию Василеостровского района.

В четверг, 10 декабря, актриса петербургских сериалов "Тайны следствия", "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей" заявила о пропаже своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Актриса обратилась в полицию около 00:30 10 декабря. Она рассказала, что 13-летний мальчик ушел из дома 9 декабря около половины пятого часа вечера и не вернулся. Школьник раньше не убегал из дома и не стоит на учетах. Подробностей ситуации пока нет.

Ранее мы писали, что СК показал видео спасения мальчика из плена во Владимирской области.

Фото: Piter.TV