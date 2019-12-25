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Активисту Калининского района Борису Романову изменили меру пресечения
Сегодня, 16:19
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Активисту Калининского района Борису Романову изменили меру пресечения

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Ему вменяют распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ.

Выборгский районный суд смягчил меру пресечения активисту Калининского района Борису Романову. Ранее его заключили под стражу по делу о распространении фейков. 

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, теперь мужчине вынесли запрет определенных действий. Романову нельзя посещать массовые мероприятия и участвовать в них, общаться с определенными людьми, без разрешения выезжать за пределы Петербурга, а также пользоваться Интернетом.

Поводом для задержания стало видео в паблике "Соседи Светлановского" в "ВКонтакте". 

Фото: Telegram / Свободу Борису Романову!

Теги: борис романов, дело о фейках, мера пресечения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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