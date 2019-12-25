Активисту Калининского района Борису Романову изменили меру пресечения

Ему вменяют распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ.

Выборгский районный суд смягчил меру пресечения активисту Калининского района Борису Романову. Ранее его заключили под стражу по делу о распространении фейков.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, теперь мужчине вынесли запрет определенных действий. Романову нельзя посещать массовые мероприятия и участвовать в них, общаться с определенными людьми, без разрешения выезжать за пределы Петербурга, а также пользоваться Интернетом.

Поводом для задержания стало видео в паблике "Соседи Светлановского" в "ВКонтакте".

Фото: Telegram / Свободу Борису Романову!