Активисту Калининского района Борису Романову изменили меру пресечения

Выборгский районный суд смягчил меру пресечения активисту Калининского района Борису Романову. Ранее его заключили под стражу по делу о распространении фейков.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, теперь мужчине вынесли запрет определенных действий. Романову нельзя посещать массовые мероприятия и участвовать в них, общаться с определенными людьми, без разрешения выезжать за пределы Петербурга, а также пользоваться Интернетом.
Поводом для задержания стало видео в паблике "Соседи Светлановского" в "ВКонтакте".
Фото: Telegram / Свободу Борису Романову!
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