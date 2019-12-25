Активистку движения "Весна" отчислили с журфака СПбГУ

Предлогом для отчисления стала якобы непройденная практика.

Студентку 4 курса Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ Елену Скворцову отчислили из университета. Как рассказывают интернет-издания DOXA и "Развилка", сама девушка связывает это со своей деятельностью в движении "Весна" и участии в акции в поддержку Азата Мифтахова.

Как выяснилось, предлогом для отчисления студентки стала якобы не пройденная производственная практика. Для прохождения экзамена требуется набрать материалов на 15 тысяч знаков, при этом практику можно проходить сразу в нескольких изданиях, а материалы необязательно должны быть опубликованы по разрешению редактора. Практика проходит в июле-августе и сентябре-декабре. Скворцова в ходе практики написала 60 тысяч знаков в "Команде 29", а также обращалась в четыре издания при университете, в том числе, "Развилку".

На экзамене выяснилось, что тексты из "Развилки" уже нельзя прикладывать к отчетам о прохождении практики, хотя ранее у других студентов с этим не возникало проблем, а тексты для "Команды 29" и молодежного движения "Весна" комиссия не засчитала. Скворцову отправили на пересдачу вместе с еще двумя студентками, публиковавшимися в "Развилке". Девушкам посоветовали обратиться к руководителю факультетского интернет-издания "Первая линия" Александре Литвиновой, однако руководитель редко отвечала на сообщения студенток, а заверила материал только одной из учащихся, ссылаясь на занятость. Позднее в отделе практики девушкам заявили, что Литвинова загружена подготовкой к аккредитации и не берет студентов для перепрохождения практики. Студентки обратились в управление по связям с общественностью, где им выдали темы для материалов. Текст второй студентки приняли и сопроводили положительным отзывом, а материал Скворцовой несколько раз отправляли на вычитку и исправления, но в итоге не приняли к публикации, оставив негативный отзыв о работе. Студентку отправили на комиссию, назначенную на 17 февраля, у девушки оставалось два дня на прохождение практики.

Скворцова обратилась в Медиацентр СПбГУ и сразу же получила от руководителя задание, однако буквально через 40 минут директор изменила свое решение и отлучила студентку от выполнения задания. Последним шансом Елены стал проект кафедры цифровых медиакоммуникаций для адаптации иностранных студентов "Digital Panda", за два дня работы для которого девушка написала два крупных текста. В общем объеме отчета значилось 55 тысяч знаков.

На комиссии присутствовали преподаватели Наталья Павлушкина, Егор Королев и Алла Тепляшина. Примечательно, что сервис, ведущий конференции, записывает все аттестационные испытания по требованию университета, однако заседание по поводу Скворцовой с отчетами и видео исчезло из сервиса спустя час. Сама студентка успела скачать запись.

В ходе комиссии Алла Тепляшина настаивала на том, что материалы для Digital Panda не заслуживают положительной оценки из-за своей "неблизости к аудитории", но при этом не хотела оспаривать отрицательные оценки других преподавателей. Также преподаватель заявила, что студентка могла бы взять академический отпуск, чтобы представить "что-то достойное" на комиссии, и подчеркнула, что Digital Panda не входит в число изданий для прохождения практики. Егор Королев настаивал на "тройке", напоминая о слишком маленьком сроке пересдачи, который дали Скворцовой, и о невозможности написания крупных материалов за два дня. Также Королев поспорил с Тепляшиной по поводу Digital Panda: по его словам, другим студентам работу на этом проекте засчитывали, как и в "Развилке". Преподаватель посетовал, что формальности вышли на первое место.

Почему мы как экзаменаторы не можем объяснить человеку, из-за чего ему не отвечали? Никогда мы не отчисляли студентов четвёртого курса за практику. А сейчас отчисляем человека из-за формальности, лишаем его высшего образования, возможно, ломаем ему жизнь. Выходит, формальности важнее человека? Мы отчисляем студентку за то, что ей ставили палки в колёса Егор Королёв.

Студентка уже подала апелляцию на пересмотр оценки на имя ректора университета Николая Кропачева, документ принял декан ВШЖиМК Анатолий Пую. Девушка предполагает, что "гонения" связаны с ее участием в январской акции в поддержку политического заключенного Азата Мифтахова, дело которого оказалось ей близко. Мифтахова приговорили к шести годам колонии по делу о поджоге офиса "Единой Росcии". 18 января девушка была задержана, в отделе полиции на нее составили административный протокол. После этого, рассказала студентка, у нее и начались проблемы с практикой.

Если правоту девушки признают, то ей назначат новый экзамен по практике и дадут необходимое время для ее прохождения. Скворцова сможет восстановиться в вузе летом при наличии свободных мест. В противном случае девушка намерена подать на университет в суд.

Фото: Piter.TV