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Активисты в защиту Юнтоловсокого заказника создали живую надпись из трех букв

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Петербуржцы недовольны строительством Када на территории лесопарка.

Петербургские активисты устроили флешмоб в поддержку сохранения Юнтоловского заказника. Несколько десятков людей изобразили телами слово "лес". Мероприятие было снято на объектив экшн-камеры, закрепленной на квадрокоптере.

Сами градозащитники отмечают, что провели данный флешмоб днем 28 апреля. Местные жители выступают против застройки зеленой территории КАДом. Инициативную группу со сохранению объекта создало движение "Энергия жизни". По данным активистов . в событии приняло участие 20 человек.

Напомним, что согласно плану чиновников, часть лесопарка будет ликвидирована, так как на этом месте пройдет трасса. Исчезнет также Нижний буферный пруд.

Ранее Piter.tv писал о том, что в магазине на Богатырском петербуржцам продали сосиску в тесте с плесенью.

Фото: Piter.tv

Теги: активисты, сохранение лесопарка, энергия жизни, юнтоловский заказник, юнтоловский парк
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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