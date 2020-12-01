Активисты в Петербурге отмыли мраморный бассейн в резиденции на Дворцовой набережной

В бассейне годами хранили разные музейные предметы – от бюстов Ленина до рам.

Активисты в Петербурге отмыли мраморный бассейн в резиденции великого князя Владимира Александровича, расположенной на Дворцовой набережной. О подрбностях 5 мая на своей странице в соцсети Instagram рассказала соосновательница объединения "Гэнгъ" Ксения Сидорина.

Бассейн во Владимирском дворце не вскрывался с конца 1920-х годов. Ванную комнату использовали для хранения музейных экспонатов – в бассейне хранились, например, бюсты Ленина, рамы для временных выставок, царские канделябры. Решение привести в порядок комнату и показывать ванную на экскурсиях приняла новая хранительница фонда дворца.

Сначала из комнаты вынесли все предметы и стеллажи. После этого активисты отмыли плитку на полу, стенах, а также саму мраморную чашу бассейна.

На Клинском проспекте в одном из домов краеведы из объединения "Гэнгъ" очистили от шпаклевки, пыли и грязи печь Ваулина. До реставрации некогда предмет быта потерял свой оригинальный цвет, став грязно-серым.

Фото: Instagram / @mettlachtile