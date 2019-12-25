Петербургские активисты собрали 20 тонн мусора за один день

Уборка прошла в 9 районах города.

В субботу, 10 октября, в Петербурге прошел молодежный экологический турнир "Осенний Кубок Чистоты". Жители города провели уборку в 13 точках Северной столицы.

Как рассказали организаторы, участникам нужно было разбиться на команды. Они соревновались в очистке зеленых зон от мусора как индивидуально, так и с семьями или друзьями. Среди локаций были, например, парк на Смоленке, поселок Понтонный в Колпинском районе.

Всего в турнирах приняли участие более тысячи человек, они собрали 20,8 тонн мусора. Половина из него отправилась на переработку. В прошлом году этот показатель составлял 17 тонн. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.

Награждение победителей пройдет 16 октября 2020.

Фото: vk.com/cleangames_spb