  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские активисты собрали 20 тонн мусора за один день
Сегодня, 22:50
60
nadezhda_sib

Петербургские активисты собрали 20 тонн мусора за один день

0 0

Уборка прошла в 9 районах города.

В субботу, 10 октября, в Петербурге прошел молодежный экологический турнир "Осенний Кубок Чистоты". Жители города провели уборку в 13 точках Северной столицы.

Как рассказали организаторы, участникам нужно было разбиться на команды. Они соревновались в очистке зеленых зон от мусора как индивидуально, так и с семьями или друзьями. Среди локаций были, например, парк на Смоленке, поселок Понтонный в Колпинском районе. 

Всего в турнирах приняли участие более тысячи человек, они собрали 20,8 тонн мусора. Половина из него отправилась на переработку. В прошлом году этот показатель составлял 17 тонн. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. 

Награждение победителей пройдет 16 октября 2020. 

Фото: vk.com/cleangames_spb

Теги: мусор, чистые игры, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии