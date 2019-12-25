Активисты расклеили в Выборгском районе плакаты Гарнеца в образе "Ждуна"

Акция обращает внимание властей на нерешенные проблемы.

В Выборгском районе появились плакаты с изображением "Ждуна", похожего на главу местной администрации Валерия Гарнеца. Акция призвана обратить внимание властей на большое количество проблем, которые сами собой не решатся.

Участники движения "Молодой Петербург" решили напомнить чиновникам Выборгского района об их "больших успехах" в игнорировании трудностей местных жителей, развесив на улицах города плакаты, на которых Гарнец изображен в образе популярного интернет-мема "Ждуна". На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" активисты уточнили, что сходство персонажа с главой местной администрации "не только внешнее, ведь они оба привыкли ждать, пока проблемы решатся сами собой".

Как отмечают организаторы акции, количество нерешенных вопросов с благоустройством в Выборгском районе продолжает увеличиваться, но чиновники не спешат устранять имеющиеся проблемы, среди которых ямы на дорогах, отсутствие ремонта домов и дворовых территорий, а также различные жилищные вопросы.

Жильцы одного из общежитий, согласно публикации, уже более восьми лет не могут получить техническую документацию, а подчиненные Валерия Гарнеца предпочитают придерживаться привычной стратегии "отписок".

Активисты убеждены, что этот "Ждун" в районе поселился надолго, так как чиновники продолжают игнорировать многочисленные жалобы и обращения граждан. Они также отмечают, что из-за неэффективной работы Гарнеца и его команды в интернете уже появилась петиция с требованием отставки руководителя административной единицы.

Напомним, ранее участники движения "Молодой Петербург" провели аналогичную акцию во Фрунзенском районе, перед жителями которого в образе "Ждуна" предстал Константин Серов. Претензии к нему со стороны активистов и местных жителей те же, что и в ситуации с Выборгским районом: игнорирование администрацией проблемных вопросов, которые ожидают решения на протяжении многих лет.

Фото: Молодой Петербург / "ВКонтакте"