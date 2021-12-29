Активисты провели экскурсию в защиту восьми домов на левом берегу Невы

Исторические здания на проспекте Обуховской Обороны находятся на грани сноса из-за строительства Большого Смоленского моста.

Петербуржцам рассказали об исторической ценности зданий на проспекте Обуховской обороны, адреса связаны с событиями Великой Отечественной войны. В канун памятной даты полного освобождения Ленинграда от фашистской Блокады градозащитники провели экскурсию, посвященную 8 домам, которые планируется снести для строительства Большого Смоленского моста.

Когда уничтожается такой большой комплекс домов, вот это, конечно, плохо. Потому уничтожается целая заповедная зона. Эти дома очень долгое время создавали лицо района. Андрей Кулик, военный историк

В доме №54 – бывшей трудовой школе – училась Ольга Берггольц, здесь она написала свои первые стихи. Там же была сформирована дивизия народного ополчения Володарского района, где служил молодой художник Эмиль Ландрес – автор военного плаката.

Дивизия Володарского района продолжила существовать потом как Стрелковая дивизия, и они защищали город до конца. И это подвиг – после войны вернувшись, они делали район лучше, те же самые люди, которые его защищали. Андрей Кулик, военный историк

В кирпичных домах в советские годы проживали рабочие фабрик и заводов Володарского района, сегодня большинство зданий нуждаются в реконструкции. Чтобы защитить важные для района постройки, активисты составили проект, который позволит избежать сноса 7 домов.

Их сносят исключительно для развязки: это съезды с моста и заезды на него. С помощью специалистов мы проработали эскизные варианты более компактного расположения этих развязок. Сам мост попадает всего лишь на один дом. Анна Капитонова, член президиума совета ВООПиК

Мост будет возведен довольно близко к жилым домам – местных беспокоит такое расположение автомагистрали.

Мероприятия по защите населения, такие как шумоглушение, виброзащита, атмосферный воздух, мы не знаем, как решаются эти вопросы. Никакие барьеры, шумозащитные экраны, на наш взгляд, проблему не решат. Нам место очень нравится, конечно, и выезжать большая часть жителей нашего дома не желает. Татьяна Наумова, жительница дома на Перевозной набережной

Пока что дореволюционные здания защищены городским законом № 820-7 о зонах охраны, но власти могут изменить закон. Для сохранения значимой архитектуры градозащитники также запустили петицию против внесения поправок.

Видео, фото: Piter. TV