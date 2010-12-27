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Активисты изгнали два десятка нелегальных торговцев с Дворцовой площади
Сегодня, 16:45
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nastya960
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Активисты изгнали два десятка нелегальных торговцев с Дворцовой площади

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Еще около десяти так и остались стоять, безразличные к призывам активистов и законам Петербурга.

В Петербурге неравнодушные люди продолжают борьбу с незаконной торговлей. Рейд прошел во понедельник, 28 августа, в районе Дворцовой площади. Об этом сообщает Мойка78.

Участники общественного движения "Незаконная торговля" спрашивали документы у торговцев на улице и если таковых не имелось, то предлагали свернуть деятельность добровольно. В противном случае, активисты вызывали полицию. Но выяснилось, что даже не все сотрудники правоохранительных органов добросовестно исполняют свою работу. Одна женщина в погонах никак не отреагировала на дважды поступившую жалобу.

По итогам акции около двадцати нелегальных точек свернулись самостоятельно, две — были закрыты сотрудниками полиции. Еще с десяток — так и остались стоять, безразличные к призывам активистов и законам Петербурга.

Александр Виноградов, активист

Также свои прилавки развернули многие продавцы, которых изгнали во время прошлого рейда.

Ранее "Красивый Петербург" заинтересовался нелегальной торговлей.

Фото: Мойка78

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Теги: дворцовая площадь , нелегальная торговля , продажа , рейд
Категории: Лента новостей Новости СПб

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