Активисты изгнали два десятка нелегальных торговцев с Дворцовой площади

В Петербурге неравнодушные люди продолжают борьбу с незаконной торговлей. Рейд прошел во понедельник, 28 августа, в районе Дворцовой площади. Об этом сообщает Мойка78.
Участники общественного движения "Незаконная торговля" спрашивали документы у торговцев на улице и если таковых не имелось, то предлагали свернуть деятельность добровольно. В противном случае, активисты вызывали полицию. Но выяснилось, что даже не все сотрудники правоохранительных органов добросовестно исполняют свою работу. Одна женщина в погонах никак не отреагировала на дважды поступившую жалобу.
По итогам акции около двадцати нелегальных точек свернулись самостоятельно, две — были закрыты сотрудниками полиции. Еще с десяток — так и остались стоять, безразличные к призывам активистов и законам Петербурга.
Александр Виноградов, активист
Также свои прилавки развернули многие продавцы, которых изгнали во время прошлого рейда.
Ранее "Красивый Петербург" заинтересовался нелегальной торговлей.
Фото: Мойка78