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Активисты "Весны" в Петербурге похоронили "Будущее России"
Сегодня, 8:28
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lesjasap
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Активисты "Весны" в Петербурге похоронили "Будущее России"

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На Малоохтинской набережной петербургские активисты похоронили "Будущее России".

Активисты движения “Весна” в Петербурге в воскресенье провели необычную церемонию, посвященную будущему России. Молодые люди похоронили его.
 
Политическая акция прошла на Малоохтинской набережной. Туда общественные лидеры принесли черный гроб, искусственные цветы и траурные ленты. На крышке гроба они написали “Будущее России”, внутрь положили детские рисунки. 
 
По мнению участников данного действия, в ближайшие шесть лет страна останется “замороженной в прошлом”. Скорее всего, петербуржцы имеют в виду ситуацию с выдвижением Владимира Путина на новый президентский срок. 
 
 
Фото: Twitter/Dave Frenkel
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Теги: акция , будущее россии , весна , малоохтинская набережная , общественное движение , похороны
Категории: Новости СПб Происшествия

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