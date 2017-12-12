Активисты "Весны" в Петербурге похоронили "Будущее России"

На Малоохтинской набережной петербургские активисты похоронили "Будущее России".

Активисты движения “Весна” в Петербурге в воскресенье провели необычную церемонию, посвященную будущему России. Молодые люди похоронили его.

Политическая акция прошла на Малоохтинской набережной. Туда общественные лидеры принесли черный гроб, искусственные цветы и траурные ленты. На крышке гроба они написали “Будущее России”, внутрь положили детские рисунки.

По мнению участников данного действия, в ближайшие шесть лет страна останется “замороженной в прошлом”. Скорее всего, петербуржцы имеют в виду ситуацию с выдвижением Владимира Путина на новый президентский срок.

Фото: Twitter/Dave Frenkel