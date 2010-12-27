В Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оказалось, что ее отпустили без составления протокола.

Днем в воскресенье, 23 июня, политик Алексей Навальный в своем Telegram-канале заявил о задержании заместителя главы Навального в Петербурге Ольги Гусевой. В сообщении отмечалось, что на нее заведено уголовное дело после публикации видео о подделке подписей за кандидатов в губернаторы. В полиции провели проверку на предмет возможного нарушения закона.

Позже стало известно, что Гусеву отпустили.

"Ольга Гусева на свободе. Но ничего не закончилось, причины задержания до сих пор неизвестны", - заявили в Telegram-канале штаба Навального в Петербурге.

Фото: Telegram / teamnavalny_spb