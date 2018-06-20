Активиста из "Новой Охты" оштрафовали на 20 тысяч рублей 

Действия активистов расценены как проведение пикетирования без согласования с Комитетом по вопросам законности и правопорядка.

Один из задержанных активистов "Новой Охты" сообщил корреспондентам Piter.TV, что суд над ним завершился. Piter.tv продолжает следить за развитием событий.

Так, одному из участников акции около Смольного выписали штраф в размере 20 тысяч рублей. Молодому человеку вменяют статью 20.02 "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

суд был очень быстрым отмечают активисты

Напомним, что жители Новой Охты принесли к Смольному бетонный мешок-послание весом 300 кг. Так, с помощью арт-объекта петербуржцы хотели привлечь внимание к нехватке зеленых зон в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Кроме того, они выступили против застройки последнего сквера на Маршака, 1. Однако, через несколько минут после старта акции всех активистов задержали полицейские. Вместе с ними в 76 отделение полиции на Мытнинской, дом 3 доставили и корреспондента Piter.TV Надежду Путинцеву. В итоге сотруднику нашей редакции предъявили обвинения в переходе дороги в неположенном месте, выписали штраф и отпустили спустя три часа.

О судьбе остальных активистов пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали о том, что Активистов из "Новой Охты" продержали в полиции до утра. Днем их повезут в суд

Фото:Piter.TV