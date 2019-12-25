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Активист устроил перформанс у Троицкого моста в поддержку фигурантов дела "Нового величия"
Сегодня, 13:48
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nadezhda_sib

Активист устроил перформанс у Троицкого моста в поддержку фигурантов дела "Нового величия"

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Молодой человек остался цел.

Активист Павел Крисевич устроил перформанс у Троицкого моста в Петербурге. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Судя по хэштэгу к фотографии, он выступил в поддержку политических заключенных, а именно ― фигурантов дела "Нового величия". Мужчина подвесил себя на мосту с помощью троса, а затем спрыгнул в воду. В социальной сети он опубликовал видео с теплохода, который его подобрал. 

Отметим, что перфоманс в поддержку политзаключенных он проводит не в первый раз. 

Фигурантов дела "Нового величия" обвиняют в организации экстремистского сообщества с целью захвата власти. Его фигуранты получили от 6 до 7 лет лишения свободы. 

Фото: Павел Крисевич / Instagram 

Теги: активист, перформанс, политзаключенные, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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