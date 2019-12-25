Активист устроил перформанс у Троицкого моста в поддержку фигурантов дела "Нового величия"

Молодой человек остался цел.

Активист Павел Крисевич устроил перформанс у Троицкого моста в Петербурге. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Судя по хэштэгу к фотографии, он выступил в поддержку политических заключенных, а именно ― фигурантов дела "Нового величия". Мужчина подвесил себя на мосту с помощью троса, а затем спрыгнул в воду. В социальной сети он опубликовал видео с теплохода, который его подобрал.

Отметим, что перфоманс в поддержку политзаключенных он проводит не в первый раз.

Фигурантов дела "Нового величия" обвиняют в организации экстремистского сообщества с целью захвата власти. Его фигуранты получили от 6 до 7 лет лишения свободы.

Фото: Павел Крисевич / Instagram