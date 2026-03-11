Активы ПСБ по итогам 2025 года достигли 9 трлн рублей

Петр Фрадков подвел итоги работы банка за прошлый год.

Банк ПСБ завершил прошлый год с активами в девять триллионов рублей, что позволило отечественному банку войти в пятерку крупнейших банковских институтов страны. Соответствующее заявление сделал председатель ПСБ Петр Фрадков на рабочей встрече с председателем федерального правительства Михаилом Мишустиным в Москве. Предприниматель заметил, что кредитная организация продолжила развитие по нескольким направлениям. Портфель малого и среднего бизнеса достиг 200 миллиардов рублей, а розничный портфель составил 600 миллиарда рублей.

Банк является опорным банком военно-промышленного комплекса. 2025 год ПСБ закончил с активами в 9 трлн рублей. Это нас твердо позиционирует как банк, входящий в пятерку крупнейших банковских институтов нашей страны. Петр Фрадков, глава ПСБ

Петр Фрадков добавил, что ПСБ продолжает работу по линии поддержки национального оборонно-промышленного комплекса и государственного оборонного заказа.

Мишустин поручил защитить интересы производителей РФ на маркетплейсах.

Фото и видео: Правительство России