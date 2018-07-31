Нагиев и Назаров снимутся в продолжении сериала "Кухня"

Сезон включит 13 серий, хронометраж каждой из которых 24 минуты.

Телеканал СТС и компания Art Pictures Vision приступили к съемкам комедийного сериала "Кухня. Война за отель". Это продолжение сериалов "Кухня" и "Отель Элеон". В главных ролях снова предстанут Дмитрий Назаров, Елена Ксенофонтова и Дмитрий Нагиев. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой не пресс-службу канала.

По сюжету, Элеонора терпит банкротство со своим отелем "Элеон". В этот же момент Нагиев собирается купить гостиницу в Сочи для строительства нового комплекса для отдыха, но Элеонора перекупает отель. Она зовет туда работать шеф-поваром Баринова, их дочь Катю и управляющего Михаила Джековича. Элеонора только создает видимость, что отель популярный, чтобы потом продать это убыточное заведение втридорога Нагиеву. Так она хочет ему отомстить за измену.

Сезон включит 13 серий, хронометраж каждой из которых 24 минуты.

Также Нагиев сыграет Остапа Бендера в экранизации "12 стульев".

Видео: CТС/ YouTube