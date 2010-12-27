Нагиев сыграет Остапа Бендера в экранизации "12 стульев"

Съемочный процесс ориентировочно завершится в январе 2020 года.

Дмитрий Нагиев и Дмитрий Назаров сыграют Остапа Бендера и Кису Воробьянинова в новой экранизации романа Ильфа и Петрова "12 стульев". Режиссерское кресло займет дебютант Петр Зеленов. Ранее он был награжден премией "Золотой орел" за монтаж спортивных драм "Движение вверх" и "Легенда №17".

По словам создателей, они планируют максимально полностью экранизировать роман и уйти от "сознательной театрализации кинопроизведения".

Съемочный процесс ориентировочно завершится в январе 2020 года.

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