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Нагиев сыграет Остапа Бендера в экранизации "12 стульев"
11 июня, 12:08
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Rybka123

Нагиев сыграет Остапа Бендера в экранизации "12 стульев"

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Съемочный процесс ориентировочно завершится в январе 2020 года. 

Дмитрий Нагиев и Дмитрий Назаров сыграют Остапа Бендера и Кису Воробьянинова в новой экранизации романа Ильфа и Петрова "12 стульев". Режиссерское кресло займет дебютант Петр Зеленов. Ранее он был награжден премией "Золотой орел" за монтаж спортивных драм "Движение вверх" и "Легенда №17".

По словам создателей, они планируют максимально полностью экранизировать роман и уйти от "сознательной театрализации кинопроизведения".

Съемочный процесс ориентировочно завершится в январе 2020 года. 

Фото:  скриншот

 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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