Актера Анатолия Пашинина расстреляли в Донбассе

Российский актер скончался во время боевых действий на Донбассе.

Артист Анатолий Пашинин, который воевал за Киев на Донбессе, был убит сегодня утром при обстреле. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин на своем аккаунте в Twitter. Российский автор ссылается на информацию от украинских СМИ. Как стало известно, актер получил ранения, несовместимые с жизнью.

Прилепин отметил, что если сведения правдивы, то в произошедшем нет ничего радостного. Он также добавил, что российская сторона вчера не вела боевых действий, поэтому мы не можем быть причастными к гибели актера. Писатель попросил своих читателей не злорадствовать по данному поводу.

Напомним, что Анатолий Пашинин известен своими ролями в кинофильмах “Мы из будущего”, “Адмирал” и “Грозовые ворота”.