Актера Анатолия Пашинина расстреляли в Донбассе

Артист Анатолий Пашинин, который воевал за Киев на Донбессе, был убит сегодня утром при обстреле. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин на своем аккаунте в Twitter. Российский автор ссылается на информацию от украинских СМИ. Как стало известно, актер получил ранения, несовместимые с жизнью.
Прилепин отметил, что если сведения правдивы, то в произошедшем нет ничего радостного. Он также добавил, что российская сторона вчера не вела боевых действий, поэтому мы не можем быть причастными к гибели актера. Писатель попросил своих читателей не злорадствовать по данному поводу.
Напомним, что Анатолий Пашинин известен своими ролями в кинофильмах “Мы из будущего”, “Адмирал” и “Грозовые ворота”.