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В Петербурге умер актер театра и кино Николай Иванов
Сегодня, 13:43
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В Петербурге умер актер театра и кино Николай Иванов

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Артисту было 77 лет.

В пятницу, 11 декабря, в Петербурге скончался актер Николай Иванов. Артист ушел в возрасте 77 лет из-за сердечной недостаточности и продолжительной болезни. Об этом рассказали в официальной группе городского ТЮЗа имени Брянцева, где играл артист.

Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни – театру. Лучезарным, остроумным, доброжелательным и бесконечно обаятельным человеком.

коллектив ТЮЗа имени Брянцева

Дата и место прощания с Николаем Ивановым объявят в группе позднее.

Артист прославился благодаря роли в сериале "Вечный зов", за которую удостоился Государственной премии СССР, ролям в фильмах "Кузнечик", "Красная палатка", "Сукины дети", а также сериале "Морские дьяволы". В театре юного зрителя Иванов  почти полвека играл более чем в десяти спектаклях. На счету Иванова также звания Народного артиста России, кавалера Ордена Дружбы и премия "Золотой софит" в номинации "За уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга".

Также мы сообщали, что от коронавируса умер актер Александр Самойлов.

Фото: Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева / "ВКонтакте"

Теги: актёр, николай иванов, утрата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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