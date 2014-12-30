Актер из Петербурга устроил пьяные разборки на борту самолета из Антальи

По словам актера, у него в семье умер близкий человек, поэтому в Duty free он купил бутылку водки и начал ее пить/

На борту самолета, летевшего из Антальи в Пулково, петербургский актер Сергей Качиньский устроил пьяные разборки. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на исчтоник.

Как сообщает издание, 30-летний мужчина устроил спектакль, который не остался незамеченным ни пассажирами, ни экипажем. По словам актера, у него в семье умер близкий человек, поэтому в Duty free он купил бутылку водки и начал ее пить. Дальнейшие события Качиньский помнит плохо, но утверждает, что никого не бил. Помнит, что у стюардессы просил успокоительное.

Полицейские задержали Сергея Качиньского и назначили ему административный штраф. Мужчина сразу же его оплатил.

Ранее на Рябовском шоссе водитель черной иномарки открыл стрельбу. На Муринской дороге этой же ночью неизвестный пытался ранить 31-летнего инженера.

Фото: kino-teatr.ru