Актер Виталий Хаев: "На съемках фильма "Праздники" мы превратились в семью, мы почти сроднились"

7 сентября в широкий российский прокат выходит полнометражная комедия "Праздники" от создателей фильма "Батя". Эта семейная жизнеутверждающая история о том, как одна большая семья собирается отметить вместе майские праздники, но по закону жанра, все идет не по плану. Отца семейства сыграл Виталий Хаев. Перед премьерой мы поговорили с популярным актером о съемках "Праздниках", его кино-семье, а также о том, как он сам привык отмечать семейный праздники.

– Расскажите, пожалуйста, о чем фильм "Праздники"? Чем Вас лично зацепила эта история?

– Мне очень понравился сценарий, поэтому я решил сниматься в этой картине. Иногда смотришь фильм, и либо в конце, либо в начале бывают надписи – посвящается кому-то. Мне кажется, эта работа посвящалась нашим семьям, нашим родителям – бабушкам, дедушкам, нашим мамам и папам, всем нашим близким.

"Праздники" – это история о том, как одна семья собирается на майские, и там случаются всякие забавные перипетии. Не хотелось бы подробно раскрывать сюжет, хочется чтобы основные моменты оказались неожиданностью и для вас, и для зрителя.

Если коротко, то у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу, свои тайны. И то, что происходит в этой истории, в семье Пыжовых, как раз об этом, но мы пытаемся показать все перипетии с любовью, весело, чтобы зритель пришел, посмеялся, получил заряд хорошего настроения и позитива, просто отдохнул.

– Как Вы думаете, можно ли по тому, как в семье отмечаются праздники, понять, что это за семья?

– Я думаю, что да. На праздниках всегда что-то происходит, это правда. Все собираются, сталкиваются интересы, что-то выходит наружу, а потом все разъезжаются, и в каждой отдельной семье продолжает своя каша вариться. Ведь не зря говорят, что праздник – это как терапевтическое действие. Ты приезжаешь в семью и очищаешься. Ты попадаешь в родной дом, где наконец-то можешь освободиться от того, что ты вынужден в жизни на себе носить. Но в этом же доме ты попадаешь в атмосферу непреодолимой правды, которая из тебя вытаскивает порой неожиданные вещи.

– Каково это играть семью с чужими людьми?

– Отлично, что вы задали этот вопрос. Это вопрос профессионализма, но на этой площадке, именно в этой картине собрался невероятный актерский ансамбль. Фантастика какая-то, феерия, невероятная любовь! У нас сложилась атмосфера даже не дружбы, мы превратились в семью на какое-то время. Мы почти сроднились.

– Говорят, что если снимают комедию, то на площадке серьезная атмосфера. А если снимают ужастик все смеются. Это правда? Расскажите, были ли у вас на площадке какие-то шутки особенные?

– Все зависит от людей, которые собираются на площадке. Можно снимать весело и фильм про убийство, можно снимать комедию с грустным носом. У нас на "Праздниках" было весело! Когда работают единомышленники – тогда все хорошо. А когда нет, то грустно, скорее бы смена закончилась.

– Какая смена в "Праздниках" больше запомнилась и почему?

– Каждый день запомнился по-своему. Весь этот проект был счастливый.

–Ваш герой – глава семейства. Вы говорите, что праздники раскрывают скелеты в шкафу. Какие они у вашего героя? Что его беспокоит, что волнует, какой он?

– Он отец семейства, такой обычный, среднестатистический. Из МЧС – настоящий мужчина. Он, конечно, беззаветно любит своих двух дочерей, поэтому очень серьезно относится к зятьям, которых они приводят знакомиться.

– Он подкаблучник или…

– Нет! Абсолютно нет. Он скорее очень сильно любит свою жену (ее играет Мария Аронова, - прим. ред.), поэтому позволяет ей столько, что со стороны может показаться, что он подкаблучник. На самом деле он сильный человек, и просто уступает женщине.

– Ваша коллега Мария Аронова говорила, что настолько эта семья настоящая, что, как будто бы она частично узнавала в ней свою семью. У вас были такие мысли и чувства во время съемок?

– Да, Пыжовы напомнили мне мою собственную семью – бабушку и дедушку, маму, папу. Мы все вместе жили, у нас тоже была большая семья. У бабушки было восемь детей, я был первый внук. Меня просто на пол не ставили, а носили на руках, когда я ходить не мог. Это атмосфера большой многодетной семьи, дружной, которая стоит за тебя, и ты понимаешь, что это твоя крепость, в которой ты находишься.

– Как вы отмечаете праздники в вашей семье?

– Я не летаю никуда на вертолете и не плаваю на подводной лодке. Все обычно. Самое главное в праздниках, как мне кажется, это то, что ты можешь встретиться со своими родными, опять сесть за стол, как в детстве, свесить ноги, что-то шептать, рассказывать, вспоминать… Это и есть самое ценное, это как медитация, тренинг, психотерапия семьи.

Фото: предоставлено актером

