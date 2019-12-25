Актер Прилучный впервые вышел в свет с Карпович

Они пришли вместе на вечеринку.

Актер Павел Прилучный впервые вышел в свет со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Об этом сообщило издание StarHit.

На днях завершились съемки второго сезона сериала "В клетке". По этому случаю была вечеринка. Павел Прилучный пришел на нее в компании Мирославы Карпович. Слухи об их романе ходили давно, но на публике вместе они показались впервые.

Закончилось торжество поздней ночью, и актер покинул ресторан в компании Карпович.

В прошлом году звезда "Папиных дочек" стала получать угрозы после слухов о романе с Прилучным.

Фото: StarHit; instagram/ @bugevuge