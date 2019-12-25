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Актер Михайловского театра выступит в проекте "Вдохновители"
Сегодня, 17:58
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Актер Михайловского театра выступит в проекте "Вдохновители"

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На встречу пригласили Дениса Пивницкого.

Во вторник, 14 декабря, в 17:00 в рамках проекта "Вдохновители" в Доме молодежи на Новоизмайловском проспекте пройдет встреча с актером Михайловского театра Денисом Пивницким. 

В зрительный зал пригласили воспитанников подростково-молодежных клубов и центров, а также студентов университетов и желающих получить новые знания и зарядиться мотивацией.

Денис Пивницкий – тенор, лауреат международных конкурсов, выпускник Музыкальной Академии им. Клаудио Аббадо (Милан, Италия), приглашенный солист различных Европейских театров Франции, Италии и Австрии.

Отмечается, что проект преследует цель познамить молодежь с достижениями современников.

Фото: Денис Пивницкий / Вконтакте; Вдохновители / Вконтакте

Теги: михайловский театр, проект вдохновители
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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