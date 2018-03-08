Актер Михаил Тарабукин поздравляет с 8 марта

Актер Михаил Тарабукин пожелал женщинам терпения:
Барышни, будьте счастливы! Я желаю вам терпения, я желаю вам быть осторожными. Я желаю успехов во всем. Вы - самое лучшее что есть в нашей жизни. Женщины.
Видео и фото - PiterTV
Недавно на телеканале СТС состоялась премьера нового сериала «Команда Б». Актеры сериала дали интервью каналу PiterTV и поздравили женщин с праздником 8 марта.
Актер Михаил Тарабукин пожелал женщинам терпения:
Барышни, будьте счастливы! Я желаю вам терпения, я желаю вам быть осторожными. Я желаю успехов во всем. Вы - самое лучшее что есть в нашей жизни. Женщины.
Видео и фото - PiterTV