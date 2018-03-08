Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 15:00
0
Vera_Iptysheva11
953
Код вставки плеера

Актер Михаил Тарабукин поздравляет с 8 марта

0
 
 

Недавно на телеканале СТС состоялась премьера нового сериала «Команда Б». Актеры сериала дали интервью каналу PiterTV и поздравили женщин с праздником 8 марта.

Актер Михаил Тарабукин пожелал женщинам терпения:

Барышни, будьте счастливы! Я желаю вам терпения, я желаю вам быть осторожными. Я желаю успехов во всем. Вы - самое лучшее что есть в нашей жизни. Женщины.


Видео и фото - PiterTV

Теги: 8 марта , женский день , команда б , михаил тарабукин
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5