Актер Илья Дель сообщил о своем состоянии после операции на позвоночнике

Впереди длительная реабилитация.

Петербургский актер Илья Дель вышел на связь после падения и операции на позвоночнике, сообщает Telegram-канал "Театральная вешалка". По словам театрального блогера Георгия Цицишвили, хирургическое вмешательство прошло успешно, но артисту потребуется курс реабилитации.

Блогер уточнил, что Дель свяжется с ним повторно, когда станут известны подробности восстановления. При этом не исключается, что для прохождения реабилитации может понадобиться финансовая поддержка.

Ранее стало известно, что Илья Дель был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения из окна. Он получил перелом позвоночника и был доставлен в реанимацию. Инцидент произошел за пределами театра.

Актер служит в Театре имени Ленсовета с 2013 года. Среди его работ — постановки "Дон Кихот", "Три сестры", "Двое на качелях", "Академия смеха" и "Бунтари" в МХТ имени А. П. Чехова.

Фото: kino-teatr.ru