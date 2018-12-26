Актёр Евгений Ткачук: "Вася мстит всему миру"

13 июня в 21:00 на ТНТ премьера нового сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка!". История взросления компании подростков в эпоху опасных, страшных, но по-своему романтичных 90-х годов, которая полюбилась зрителям. К команде третьего сезона присоединится Евгений Ткачук, сыгравший главного антагониста сезона − криминального авторитета Васю. Piter.TV поговорил с актером о сложностях игры злодеев, задачах в кино и любимых местах Петербурга.

В сериале вы играете антагониста Васю. А как раскрывается арка этого героя?

Появление Васи в третьем сезоне сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" – это ответ накопившихся у человека страхов, которые в какой-то момент трансформируются в негативный выплеск. Сам по себе мой герой характеризует собой типичного злодея. Пережитые в детстве стрессовые ситуации привели к тому, что теперь он мстит всему миру. Да так, что исправить это может только "могила". Арка персонажа сводится к тому, что Вася не видит разницы между добром и злом и вторая сторона привлекает его гораздо больше.

Главные события в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!" разворачиваются, когда на дворе 1996 год. А каким вы помните это время? Насколько сценаристы смогли передать атмосферу тех лет?

Для меня 1996 год ассоциируется с "Драматическим театром им. Алексея Толстого" в Сызрани. В тот год я практически не бывал на улице. Всё свое свободное время после школы я уделял репетициям. До меня только изредка доходили слухи о криминальных разборках на городских рынках. К счастью, ничего конкретного из мира криминала в моей жизни не было.

В кадре вашего героя сопровождает сложная палитра костюмов. Например, объёмный свитер с плеча брутального отца, рубашка болотного оттенка. Как продумывался визуально образ Васи?

Режиссёр Антон Федоров вместе с художником по костюмам Марией Шевченко задумывали, чтобы от персонажа "веяло" ущербностью. Тем самым удалось подчеркнуть его оторванность от реального мира взаимосвязей. По этой причине водку Вася пьёт из фужера, так даже романтичнее!

Какая роль за всё это время была для вас психологически сложной и почему?

Самая сложная моя роль была у Александра Сокурова в фильме "Александра". В кино актёрам важно абстрагироваться от кадра. Психологически это сложная задача, потому что важно прожить сцену, невзирая на происходящее. Ещё сложнее, когда у тебя первый крупный план в жизни у такого известного режиссера. Ставки повышаются, а вместе с ним и волнение.

Евгений, те, кто следят за миром кино отмечают, что 2023 год — это год Евгения Ткачука. Особенно запомнились проекты: "Праведник", "Бешенство", "Здоровый человек", "Мир! Дружба! Жвачка!". Как сами оцениваете текущий год для себя?

Фильмов и правда вышло достаточно много. По секрету скажу, что несколько премьер могут состояться в любой момент, поэтому ждем их! Честно говоря, не все работы в кино меня полностью удовлетворяют, но я рад предложениям, которые мне активно поступают.

Сами вы проживаете в Петербурге, какие места помогают вам собраться с мыслями? Куда любите возвращаться больше всего?

Я очень люблю гулять по набережным Петербурга. Могу это делать бесконечно! После съёмок, конечно, люблю всегда возвращаться домой к своей супруге и дочери Еве.

Фото: ТНТ