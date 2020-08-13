Он нашёл ошибки в документах и выявил отсутствие плана работ.

Аксенов поручил уволить главу "Крымавтодора" Дмитрия Кривенко после того, как выявились недочёты при реализации проектов по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя, а также при выполнении региональных инвестиционных программ.

Отмечается, что накануне Аксёнов нашёл ошибки в документах, отсутствие плана работ или самого подрядчика на 90% строек в Симферополе, которые он проверил. Также глава региона остался недоволен тем, как в Крыму ремонтируют дороги.

Помимо увольнения Кривенко, Аксёнов поручил сделать выговоры руководству службе автомобильных дорог Крыма за низкое качество ремонта дорожного полотна.

Ранее мы писали, что в Крыму зафиксирован рекордный скачок по количеству инфицированных коронавирусом.

Видео: YouTube / Глава Республики Крым