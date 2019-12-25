  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После падения рабочего с высоты в порту Усть-Луга возбуждено уголовное дело
Сегодня, 15:33
204
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После падения рабочего с высоты в порту Усть-Луга возбуждено уголовное дело

0 0

В результате мужчина получил тяжелые травмы.

Следователи Кингисеппского района Ленинградской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом рассказали в СК РФ. 

На территории производственного комплекса в Морском порту Усть-Луга 12 сентября во время работ по демонтажу кабеля на высоте упал 33-летний электромонтажник. В результате мужчина получил тяжелые травмы. 

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при проведении работ. 

Ранее на Piter.TV: годовалого ребенка госпитализировали после падения из окна на улице Крыленко в Петербурге. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии