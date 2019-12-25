После падения рабочего с высоты в порту Усть-Луга возбуждено уголовное дело

В результате мужчина получил тяжелые травмы.

Следователи Кингисеппского района Ленинградской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом рассказали в СК РФ.

На территории производственного комплекса в Морском порту Усть-Луга 12 сентября во время работ по демонтажу кабеля на высоте упал 33-летний электромонтажник. В результате мужчина получил тяжелые травмы.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при проведении работ.

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти