Аксаков: при операциях с цифровыми активами не планируется взимать НДС

В ГД рассказали, что ждут отзыва от Минфина по поводу законопроекта.

Глава профильного комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о том, что налог на добавленную стоимость правительство не планирует взимать при проведении операций с цифровыми финансовыми активами. Такую позицию депутат огласил перед журналистами на пресс-конференции в центре ТАСС.

Подход очень похожий на то, что есть при налогообложении при операциях с ценными бумагами. Здесь все похоже, поэтому и принцип предлагается тот же самый. Естественно, налог на добавленную стоимость при этих операциях не должен возникать. Анатолий Аксаков, депутат ГД

В настоящее время текст проекта направлен на согласование с профильным министерством. В начале января чиновники должны предоставить отзывы комитету нижней палаты парламента. В сентябре текущего года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рекомендовал Минфину и Федеральной налоговой службе (ФНС) установить особый налоговый режим для проведения операций с цифровыми финансовыми активами.

Аксаков: законопроект о страховании вкладов среднего бизнеса "завяз в дискуссиях".

Фото и видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС

