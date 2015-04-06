Аксаков: предпосылок и оснований для дефолта в России нет

В Госдуме РФ рассказали о перспективах российских банков в Крыму.

Предпосылок и оснований для дефолта в России нет. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами в центре ТАСС сделал председатель профильного комитета по вопросам финансового рынка из российской Государственной Думы Анатолий Аксаков. Парламентарий указал прессе на вопрос того, необходимо ли стране в принципе выполнять международные обязательства перед ее так называемыми "партнерами". По мнению специалиста, попавшие под западные санкции кредитные организации и банки могут начать функционировать на территории Крыма. Аналитик уверен в том, что для этих компаний уже нет никаких оснований для отказа от работы в регионе.

Россия - мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт. Для этого нет никаких предпосылок и оснований, чтобы говорить об этом. Россия будет спокойно выполнять свои обязательства. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Аксаков: ЦБ на ближайшем заседании совета директоров сохранит ключевую ставку.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС