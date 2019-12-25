Аксаков: ключевая ставка в РФ может снизиться до 15% к концу года

В Госдуме оценили риски инфляционного всплеска.

Ключевая ставка на территории страны может снизиться до уровня в 15 процентов годовых к концу 2025 года при сохранении текущих макроэкономических условий. Соответствующее заявление в комментарии для новостного агентства "ТАСС" сделал председатель профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат из нижней палаты дал интервью СМИ в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Да, я считаю этот прогноз актуальным при сохранении текущих макроэкономических тенденций. Если инфляция будет снижаться быстрее, чем в базовом прогнозе ЦБ, ставка также может опуститься сильнее. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Эксперт уточнил, что уровень ключевой ставки также будет зависеть от курса национальной валюты, состояния внутреннего спроса и внешнеэкономических рисков. По мнению политика, Центральный банк России при любом сценарии продолжит придерживаться взвешенного подхода и будет внимательно следить за потенциальными угрозами для того, чтобы не допустить повторного инфляционного всплеска.

Напомним, что очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 12 сентября.

Аксаков: ипотека "оживится", когда ключевая ставка будет снижена до 15%.

Фото: pxhere.com