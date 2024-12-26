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Игорь Акинфеев прокомментировал ничью ЦСКА с “Зенитом”
Сегодня, 9:13
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Игорь Акинфеев прокомментировал ничью ЦСКА с “Зенитом”

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"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал возвращение Российской Премьер-лиги (РПЛ) после зимней паузы и результат матча 19-го тура против петербургского "Зенита", который завершился вничью (0:0).

"Пришла весна, футбол вернулся. Боевая ничья в Санкт-Петербурге. Спасибо болельщикам за поддержку и тёплые комментарии!"

Игорь Акинфеев

Напомним, что "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. "Бело-сине-голубые" уступают "Краснодару" лишь по дополнительным показателям. ЦСКА занимает шестую строчку с 36 очками.

В следующих двух матчах чемпионата "Зенит" сыграет на выезде: 8 марта — против "Факела" в Воронеже, а 16 марта — против "Спартака" в Москве.

Ранее Piter.TV сообщал про зимние трансферы "Зенита".

Фото: Telegram-канал "Игорь Акинфеев #35"

Теги: акинфеев, игорь акинфеев, российская премьер-лига, цска зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе, Картина дня,

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