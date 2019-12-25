В Ленобласти проходит акция "С Новым годом, медики!"

волонтеры украшают холлы ленинградских больниц к Новому году. А во дворах больниц и коронавирусных стационаров организуются праздничные концерты.

В пятницу, 31 декабря, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что к акцию "С Новым годом, медики!" подхватили жители всех районов.

В акции жители региона записывают поздравления медикам и публикуют ролики в своих социальных сетях с хэштегом #СНовымГодомМедики, а также готовят и передают им вкусные подарки, наряжают в медучреждениях новогодние ёлки.

Так, в Гатчинском районе с наступающим Новым годом поздравили детей медиков "красной зоны" больницы. Волонтеры Гатчинского Дворца молодежи подготовили специальную программу: переоделись в сказочных персонажей, вместе с детьми они водили хороводы, танцевали и рассказывали стихи, а потом подарили детям подарки.

В Волосовском районе воспитанники детского сада №28 стихотворение и записали видеоролик.В Киришах ученики школы искусств создали для медиков открытки с пожеланиями и благодарностями.

Фото: Piter.tv