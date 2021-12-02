В Ленобласти 15 апреля стартует акция по сбору шин в переработку

Сдавать на утилизацию можно любые покрышки, в том числе велосипедные.

Сезонная акция по сбору покрышек для переработки в новые изделия пройдет в Ленобласти с 15 по 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Участие в сборе покрышек может принять любой желающий житель Ленобласти. Однодневные пункты сбора будут организованы в Тосно, Волхове, Киришах, Волосово, Сертолово, Тихвине, Выборге и Новоселье Ломоносовского района.

Сдавать на утилизацию можно любые покрышки, в том числе велосипедные. Важно, чтобы внутри не было мусора, а шины были относительно целые. Акция проходит только для физических лиц. Юрлица могут обратиться напрямую к заводу-утилизатору.

Также за самую креативную фотографию с акции можно получить сертификат на покупку комплекта новых шин. Более подробная информация будет опубликована в группе Чисто Ленобласть.

Фото: pexels