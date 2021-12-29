Специалисты предупреждают, что деревья обязательно должны быть без мишуры и игрушек.

Во вторник, 18 января, в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями напомнили петербуржцам, что в Красносельском районе до 30 января действует акция по сбору и переработке ёлок.

Инициатива принадлежит Санкт-Петербургской общественной организации в поддержку молодежи "Мир молодежи". Новогодние деревья измельчаются в щепу и передаются в приюты, центры реабилитации диких животных в виде подстилки в конюшнях, подкормки для растений.

Принести свою елку можно в пяти муниципальных образованиях: Южно-Приморский, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское, Красное Село.

Деревья обязательно должны быть без мишуры и игрушек. Тем, кто сдаст елку, подарят книгу на выбор от издательства "Азбука-Аттикус" и Централизованной библиотечной системой Красносельского района.

Фото: Piter.tv