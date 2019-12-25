В ночь с 21 на 22 июня пройдет традиционная акция "Свеча памяти"

Свечи зажгутся в 2:00.

В ночь с 21 на 22 июня в Петербурге пройдет акция "Свеча памяти", посвященная погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Акция состоится около мемориалов и памятников, посвященных ВОВ. Волонтеры Победы создадут картину из свечей в память о тех, чьи жизни унесла война.

В 2019-м году в акции приняли участие более 15 тыс. человек, в этом году из-за пандемии коронавируса количество волонтеров будет ограничено.

С 22:00 до 2:00 добровольцы выложат панно на мемориале Корчмино. В 2:00 свечи зажгут.

Трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО