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Акция "На работу на велосипеде" пройдет в Петербурге в пятницу
Сегодня, 15:08
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Акция "На работу на велосипеде" пройдет в Петербурге в пятницу

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Горожан приглашают на один день пересесть со своих автомобилей на велосипед.

Уже завтра, 20 мая, в Петербурге пройдет всероссийская акция "На работу на велосипеде". Петербуржцам предлагают на день отказаться от использования машины в пользу велосипеда.

Сотрудники комитета по транспорту и подведомственных учреждений региона каждый год поддерживают акцию, цель которой в том, чтобы показать комфортное передвижение на велосипеде.

В комитете также напомнили, что средства индивидуальной мобильности также помогают сохранить экологию и здоровье.

 Фото: Pexels

Теги: акция на работу на велосипеде, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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