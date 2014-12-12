Акция "На работу на велосипеде" пройдет в Петербурге в пятницу

Уже завтра, 20 мая, в Петербурге пройдет всероссийская акция "На работу на велосипеде". Петербуржцам предлагают на день отказаться от использования машины в пользу велосипеда.
Сотрудники комитета по транспорту и подведомственных учреждений региона каждый год поддерживают акцию, цель которой в том, чтобы показать комфортное передвижение на велосипеде.
В комитете также напомнили, что средства индивидуальной мобильности также помогают сохранить экологию и здоровье.
Фото: Pexels
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