Акция #МыВместе продолжится после пандемии

Губернатор Петербурга сообщил, что город будет поддерживать движение #МыВместе и после пандемии.
Около 80 тысяч волонтеров постоянно работают в Петербурге. Во время пандемии коронавируса к движению присоединились 4,5 тысяч человек, более 3 тысяч получили аккредитацию. С конца марта волонтеры помогли почти 21 тысячи человек.
Отмечается, что добровольцев наградят "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе".
Горожанам рассказали, нужно ли петербуржцам носить маски в парках.
Фото: vk.com/myvmeste2020
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