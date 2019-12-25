Акция #МыВместе продолжится после пандемии

В Петербурге постоянно работают 80 тысяч волонтеров.

Губернатор Петербурга сообщил, что город будет поддерживать движение #МыВместе и после пандемии.

Около 80 тысяч волонтеров постоянно работают в Петербурге. Во время пандемии коронавируса к движению присоединились 4,5 тысяч человек, более 3 тысяч получили аккредитацию. С конца марта волонтеры помогли почти 21 тысячи человек.

Отмечается, что добровольцев наградят "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе".

Горожанам рассказали, нужно ли петербуржцам носить маски в парках.

Фото: vk.com/myvmeste2020