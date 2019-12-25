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Акция #МыВместе продолжится после пандемии
Сегодня, 22:06
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smirenny

Акция #МыВместе продолжится после пандемии

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В Петербурге постоянно работают 80 тысяч волонтеров.

Губернатор Петербурга сообщил, что город будет поддерживать движение #МыВместе и после пандемии. 

Около 80 тысяч волонтеров постоянно работают в Петербурге. Во время пандемии коронавируса к движению присоединились 4,5 тысяч человек, более 3 тысяч получили аккредитацию. С конца марта волонтеры помогли почти 21 тысячи человек. 

Отмечается, что добровольцев наградят "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе".

Горожанам рассказали, нужно ли петербуржцам носить маски в парках.

Фото: vk.com/myvmeste2020

Теги: акция мывместе, волонтеры, мывместе2020
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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