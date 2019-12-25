Горожанам рассказали, нужно ли петербуржцам носить маски в парках

Кратко: не нужно.

Врио председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, нужно ли горожанам носить СИЗ в парках и скверах, которые открываются с 28 июня.

Специалист отметил, что ношение масок и перчаток необязательно, однако важно соблюдать социальную дистанцию. К тому же аттракционы пока не возобновят работу, однако можно взять спортивный инвентарь на прокат. Отмечается, что скамейки и детское оборудование будут дезинфицировать.

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