  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Горожанам рассказали, нужно ли петербуржцам носить маски в парках
Сегодня, 20:42
100
smirenny

Горожанам рассказали, нужно ли петербуржцам носить маски в парках

0 0

Кратко: не нужно.

Врио председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, нужно ли горожанам носить СИЗ в парках и скверах, которые открываются с 28 июня.

Специалист отметил, что ношение масок и перчаток необязательно, однако важно соблюдать социальную дистанцию. К тому же аттракционы пока не возобновят работу, однако можно взять спортивный инвентарь на прокат. Отмечается, что скамейки и детское оборудование будут дезинфицировать. 

Ранее мы писали, когда откроется ЦПКиО имени Кирова. 

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, маски, парки, перчатки, сиз
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии