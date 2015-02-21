Во Фрунзенском районе открыли Академию хоккейного мастерства имени Валерия Харламова

По словам губернатора, в Петербурге хоккеем занимаются 10 тыс. мальчиков.

Во Фрунзенском районе открылась Академия хоккейного мастерства имени Валерия Харламова. На ледовой арене могут одновременно находиться 120 человек во время массового катания и 50 ― на тренировках для хоккеистов. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Спортивно-учебный центр с универсальным залом и ледовая площадка находятся на Пражской улице, 10. Сегодня его посетил губернатор города. Он пожелал юным хоккеистам спортивных побед. Также присутствовал сын легендарного хоккеиста Валерия Харламова ― Александр.

Судя по кадрам с события, на открытии ребята продемонстрировали свое мастерство.

Фото: gpv.spb.ru