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Во Фрунзенском районе открыли Академию хоккейного мастерства имени Валерия Харламова
Сегодня, 13:56
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Во Фрунзенском районе открыли Академию хоккейного мастерства имени Валерия Харламова

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По словам губернатора, в Петербурге хоккеем занимаются 10 тыс. мальчиков.

Во Фрунзенском районе открылась Академия хоккейного мастерства имени Валерия Харламова. На ледовой арене могут одновременно находиться 120 человек во время массового катания и 50 ― на тренировках для хоккеистов. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Спортивно-учебный центр с универсальным залом и ледовая площадка находятся на Пражской улице, 10. Сегодня его посетил губернатор города. Он пожелал юным хоккеистам спортивных побед. Также присутствовал сын легендарного хоккеиста Валерия Харламова ― Александр. 

Судя по кадрам с события, на открытии ребята продемонстрировали свое мастерство.

Фото: gpv.spb.ru

Теги: ледовая площадка, спорт, хоккеисты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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