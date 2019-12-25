Семикласснику порезали горло в Выборге

Мальчик выжил, он находится в больнице.

В Петербурге правоохранители задержали безработного мужчину, подозреваемого в нападении на подростка, сообщили в 78.ru.

Нападение было совершено в Выборге, в парке "Батарейная гора". Подозреваемый мужчина накинулся на 14-летнего мальчика с ножом и порезал ему горло. К счастью, пострадавший выжил. Сейчас он находится в больнице с открытой раной шеи.

Мужчину поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что причины, по которым было совершено преступление, неизвестны.

Фото: Piter.tv