Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг

В эксперименте примут участие Avito, "Авто.ру", ЦИАН.

Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Подключение будет носить исключительно добровольный характер. Об этом сообщил "Коммерсант".

Агрегаторы смогут бесплатно подключиться к системе. При этом у государства не будет доступа к данным пользователей в сервисах объявлений. На данный момент интерес к подключению к ЕСИА есть у Avito, "Авто.ру" ("Яндекс") и ЦИАНа. Кроме собственной идентификации, на сервисах можно авторизоваться через соцсети, Google или Apple.

По словам руководителя сервиса "Авто.ру", Кирилла Смолина, работу с ЕСИА он оценивает как перспективную. ЦИАН тоже готовится принять участие в эксперименте. В компании считают, что это позволит повысить уровень доверия к клиентам и продавцам, а это в свою очередь снизит уровень мошенничества. Подтвердили участие в эксперименте и в Avito.

Центробанк и Минкомсвязь создали сервис оформления кредитов через госуслуги.

Фото: Piter.TV